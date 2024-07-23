Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret etti. Zeyrek, Turgutlu’nun son beş yılda elde ettiği başarıların devamını sağlayacaklarını ve birlikte daha iyi hizmetler sunacaklarını belirtti. Başkan Zeyrek, "Turgutlu halkımızın size 5 yıl daha görev vermesi, sizin geçmiş 5 yıldaki başarınızı da göstermektedir. Bu 5 yılda el ele, kol kola, birlikte çok güzel hizmet edeceğimizin farkındayım. Tekrardan sizleri tebrik ederim” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı verildi

Başkan Zeyrek, Turgutlu ziyaretinde ilk olarak Turgutlu Belediyesini ziyaret etti. Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli tarafından karşılandı. Zeyrek, Turgutlu’daki hizmetlerin devamını ve gelecekteki projeleri detaylandırarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gelecek 5 yılda birlikte daha iyi hizmetler

Zeyrek, “Yerel seçimlerden Manisa olarak çok büyük bir başarıyla çıktık. Bu başarıyı taçlandırmak gerekiyor. Önümüzdeki 5 yılda Büyükşehir’in katkılarıyla daha iyi hizmet etmek, birlik ve beraberliğimizi korumak benim en büyük isteğimdir. Birlikteliğimiz, Büyükşehir Belediyesinin gücüyle daha da güçlenecektir,” şeklinde konuştu. Ayrıca, projelerin planlandığı gibi hayata geçirileceğini ve Turgutlu halkına en iyi hizmetin sunulacağını belirtti.

Başkan Akın’dan teşekkür ve desteğe vurgusu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti. Akın, “Manisa halkı bir değişim arzu ediyordu ve bu değişimi başardık. Halkımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Büyükşehir’in desteğiyle güzel hizmetler sunacağımıza inanıyorum. Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız” dedi.

CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, partilerinin gösterdiği başarı tablosu ve birlik beraberliği övdü. Ayma, “Halkımıza en iyi hizmetleri verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden hem sizin hem Çetin Başkanımızın emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

Turgutlu’da gelecek projeler üzerine görüşmeler

Ziyaretin ardından, Başkan Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Akın ve meclis üyeleriyle ilçede gerçekleştirilecek projeler ve hizmetler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulundu. Bu görüşmeler, gelecekteki hizmetlerin planlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.