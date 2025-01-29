Başkan Fevzi Topuz, Genç Müzisyenin Isteğini Kırmadı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hayali müzikle ilgili bir kariyer yapmak olan Baha Doruk Serin’e gitar hediye ederek sözünü yerine getirdi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, geçtiğimiz günlerde Milas Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen 'Tecrübe Paylaşım Söyleşileri' etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek kariyer hayatı ve deneyimleri hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, Topuz’a sorular yönelterek meslek seçimleri konusunda ilham almayı amaçladıkları etkinlikte, Milas Belediye Başkanı'nın dikkatini çeken bir talep ise bir öğrenciden geldi.

Hayali müzisyen olmak

Etkinlik sırasında 6. sınıf öğrencisi Baha Doruk Serin, müzikle ilgilendiğini ve aradığı tarzda gitar bulmada zorlandığını belirterek Başkan Fevzi Topuz’a bir gitar talebinde bulundu. Başkan Topuz, Serin'in bu isteğini hemen kabul etti ve ona gitar alacağı sözünü verdi. Bu anlamlı ve sıcak anın ardından, Başkan Topuz, Baha Doruk’u başkanlık makamında ağırlayarak ona hediye ettiği gitarı teslim etti.

Başkan Topuz: "Sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğiz"

Başkan Fevzi Topuz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrencilerin taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Baha Doruk’un isteğini yerine getirmek, bizim için bir mutluluk kaynağı oldu. İlerleyen dönemlerde ihtiyacı olan diğer öğrencilerimize de yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Öğrencimizin müzikal hayalini gerçekleştirmesinde ona destek olmanın keyfini yaşıyoruz. Kendisine eğitim hayatında başarılar diliyor, başarılı bir müzisyen olma yolundaki hedefine ulaşmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Baha Doruk Serin: "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum"

Gitarını alarak büyük bir sevinç yaşayan Baha Doruk Serin, gelecekte başarılı bir müzisyen olma hayaliyle çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a teşekkür eden Serin, bu hediye ile müzik yolundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.