Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla ilçedeki güncel konular ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Halkla daha güçlü bir iletişim stratejisi benimsediklerini belirten Sengel, yeni dönemde hayata geçecek projeler ve devam eden çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Halkla İç İçe Yeni Yapılandırma

Başkan Sengel, halkla birebir iletişim kurabilecek bir siyasi başkan yardımcısının belirlenmesiyle yeni bir yapılandırmaya gidildiğini belirtti. Meclis kararıyla kurulan Esnaf Komisyonu ve Esnaf Masası ile birlikte SELBİM’in yanı sıra İletişim Merkezi’nin de aktif hale getirileceğini söyledi. “Mekânsal değişikliklerle hem esnaf masamızı hem de iletişim merkezimizi etkin bir şekilde kullanmaya başlayacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Desteği

Temizlik çalışmalarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ivme kazandığını ifade eden Sengel, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin güçlendirilmiş temizlik hizmetleriyle kentimizin dört bir köşesinde yoğun çalışmalar başlattık. İzmir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Cemil Tugay’a Teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilk proje ziyaretini Efes Selçuk’a gerçekleştirdiğini belirten Sengel, “Başkanımızın desteğiyle projelerimizi yerinde tespit ederek, Pamucak Sahili’nden Kültür ve Gençlik Merkezi’ne, yeni otogardan eski otogara kadar her yeri birlikte gezdik. Başkanımız Cemil Tugay’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Emekli Efeslim Kart Güçleniyor

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi’ne değinen Sengel, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in emeklilerimiz için yaptığı açıklamalar çok değerliydi. Artan ekonomik sıkıntılar emeklilerimizin yaşamını zorlaştırıyor. Emekli Efeslim Kart ile bu zorlukları hafifletmeye çalışıyoruz ve bu katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Süreç Devam Ediyor

Ankara’da Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Sengel, Meryem Ana Evi otoparkının önemini vurguladı ve sürecin devam ettiğini belirtti. Efes Alt Kapı’da ihtiyaç duyulan ek otopark için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yeni Projeler Hayata Geçiyor

Geçen yıl düzenlenen Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nın çıktıları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini belirten Sengel, “Çamlık Parkı’nda bir kütüphane açtık, Belevi Şen Çocuk Evi gibi gündüz bakım evleri açmak için çalışmalar başlattık. Yükseköğrenim gören öğrenciler için yeni bir misafirhane ve halkın temel ihtiyacı olan ekmeğe daha kolay ulaşabilmesi için Belevi’de bir fırın açacağız” dedi.

Bilgilendirmeler Devam Edecek

Sosyal medya üzerinden bilgilendirmelere devam edeceğini belirten Sengel, “Geçmişin tecrübesiyle ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz. Sivil toplum örgütleri ve paydaşlarla birlikte Dayanıklı Kent Konferansında belirtilen esaslara göre adımlar atacağız. Mahalle toplantılarımıza da devam edeceğiz” dedi.