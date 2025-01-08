Efes Selçuk Belediyesi, ekonomik kriz ve alım gücünün düşmesi karşısında, halkın bütçesini rahatlatmaya yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in öncülüğünde uygulamaya konulan Halk Ekmek Büfeleri, özellikle artan ekmek fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Belediye büfelerinde satılan ekmeklerin fiyatı, ilçe genelindeki fırınlarda satılan ekmeğin fiyatının çok altında kalarak, halkın bütçesine önemli bir katkı sağlıyor.

Halkı mağdur etmeden esnafı korumak

Efes Selçuk’ta ekmek fiyatlarının 12,5 TL'ye yükselmesinin ardından, belediyenin büfelerinde satılan ekmekler 9 TL olarak sabitlendi. Başkan Sengel, yapılan bu düzenleme ile esnafın mağdur edilmeden halkın da bütçesinin rahatlatılmasını hedeflediklerini belirtti. Başkan, “Biz ne fırıncıyı ne de bakkalı ezdirelim ama halkı da mağdur etmeyelim diye direnmeye çalışıyoruz. Bir yandan esnafımızı korurken, diğer yandan halkın temel ihtiyacı olan ekmeği uygun fiyata sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Halk Ekmek Büfeleri ile ekonomik zorluklar hafifliyor

Artan ekonomik zorluklar karşısında Halk Ekmek Büfeleri, özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir rahatlama kaynağı oldu. Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla, halkın temel gıda ihtiyacı olan ekmeği uygun fiyatlarla temin edebilmesini sağlıyor. Halk Ekmek Büfeleri, her geçen gün daha fazla vatandaş tarafından tercih ediliyor ve ilçe genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Belevi’de yeni ekmek fırını açılıyor

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, 2025 yılında ekmek fiyatları yükselse de, belediyenin Belevi’deki fırını sayesinde kendi ekmeğini üreterek, halkın ekmek ihtiyacını daha uygun fiyatlarla karşılayacağını müjdeledi. Belediye, yüksek kapasiteli fırını sayesinde günlük üreteceği ekmek miktarını artıracak ve bu ekmekler, Halk Ekmek Büfeleri'nde vatandaşlara sunulacak. Bu adım, belediyenin ekonomik krizle mücadelede attığı önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

"Halkın yanındayız, esnafı da korumalıyız"

Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Sengel, hem halkı hem de esnafı mağdur etmeyecek şekilde hareket ettiklerini belirterek, “Belediye olarak esnafımızı korurken, halkımızın da mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Halk Ekmek Büfeleri ile hem halkımızı hem de esnafımızı koruyoruz. Bizim için en önemli olan şey, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği fiyatlarla temin edebilmesi” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyecilik yaklaşımı

Efes Selçuk Belediyesi, bu uygulama ile sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirerek, sadece altyapı ve hizmetleri değil, aynı zamanda halkın ekonomik yükünü hafifletmeyi de amaçlıyor. Belediye, halkın yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik projelere hız kesmeden devam ediyor ve önümüzdeki dönemde benzer hizmetlerle halkın yanında olmaya devam edeceğini duyurdu.