Kadın üreticilerle üretimin geleceğini, sürdürülebilir tarımı ve yaklaşan Üretici Pazarı'nı konuşan Başkan Sengel, kadın emeğinin tarımsal üretimdeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Çiftçilerin, emekçilerin, yerel yönetimlerin ve halkın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Başkan Sengel; 'Dünya dönüşüyor ve ne yazık ki eğer doğru üretim teknikleri ile üretim gerçekleşmiyorsa bunun karşılığında ne yazık ki hepimiz sağlık sorunları ve ona benzer handikaplarla karşı karşıya geliyoruz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğu zaman onkolojik adalet noktasında da meme kanseriyle de mücadele günü. Bu yüzden bugün hepimizin farkındalığının yüksek olması, bunun için de ilk önce siz üreticilerin birçok şeyin farkında olması gerekiyor' dedi.

Tarımla ilgilenen nüfusun yaş ortalamasının gittikçe yükseldiğine dikkat çeken Başkan Sengel, gençlerin toprağa bağlanması için yeni adımlar attıklarını belirterek; 'Ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerin yaş ortalaması giderek yükseliyor. Genç çiftçi sayısı azaldıkça kırsal yerleşkeler boşalıyor, toprak el değiştiriyor. O yüzden kadın çiftçilere daha fazla iş düşüyor. O yüzden biz genç çiftçileri de yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Kadın çiftçilerin oranının daha fazla artmasını istiyoruz. Çünkü kadınlar toprağa daha uzun soluklu, daha sürdürülebilir bir bağlılık gösteriyor. Biz hem kadın hem de genç çiftçileri desteklemek için çaba gösteriyoruz' dedi.

19 Ekim itibariyle Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde her Pazar kurulacak Üretici Pazarı'na değinen Başkan Sengel; 'Üretici Pazarı için araya herhangi bir komisyoncu olmadan, doğrudan üretici ile tüketiciyi buluşturan bir alan yaratmaya çalıştık. Amacımız üretici ile tüketicinin anında o pazarda etkileşime girebilmesi, doğru ürünlerin bir şekilde satılabilmesi ve Efes Selçuk'ta yetiştirilmiş olan ürünlerin aslında biraz da sunumunun yapılabilmesi, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yol güzergahı içerisinde olanların buraya geldiklerinde Efes Selçuk'a dair yetişen nardan, mürver şerbetine kadar bütün her şeyin örneklemesinin görülebilmesini istiyoruz' dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün kadın, genç ve çocuk üreticilere ait olduğunu belirten Başkan Sengel, 'Kırsal dayanışmanın sürmesi, çocukların toprakla buluşması, agro turizmin gelişmesi ve tüm bunların sürdürülebilir olması sizlerin emeğiyle mümkün. Toprakla buluşmak isteyen, toprağa değer katan ve tohumdan tabağa kadar giden o serüvende sağlıklı nesiller için sağlıklı üretimin nasıl olması gerektiğini, korunması gerektiğini esas alan sizlere aittir' dedi.

Etkinlikte ayrıca, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimler hakkında bilgi paylaşıldı. Kadın üreticiler de Başkan Sengel'e üretim süreçlerine dair önerilerini iletti. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü sebebiyle düzenlenen etkinlik kadın üreticilerin Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü gezmesi ile son buldu.