Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Dünya Hukuk Günü dolayısıyla ilçede görev yapan hakim ve savcıları makamlarında ziyaret etti. Ziyarette hukukun üstünlüğü ve yargı mensuplarının önemi üzerine vurgular yapıldı.

Başkan Sengel, Dünya Hukuk Günü nedeniyle ilçedeki hakim ve savcıları ziyaret ederek, yargı mensuplarının toplumdaki rolüne dikkat çekti. Kendisi de bir hukukçu olan Sengel, ziyaret sırasında yargı mensuplarıyla sohbet ederek, hukukun üstünlüğüne olan katkılarını değerlendirdi.

"Tüm yargı mensuplarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz"

Sengel, "Hukukun üstünlüğüne katkı sunan tüm yargı mensuplarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" diyerek, hukukçuların toplumsal yapıdaki kritik önemine vurgu yaptı. Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün Dünya Hukuk Günü vesilesiyle ilçemizde görev yapan hakim ve savcılarımızı ziyaret ettik. Hukukun üstünlüğüne katkı sunan tüm yargı mensuplarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.