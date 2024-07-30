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Başkan Gençay ve CHP Didim İlçe Başkanı Atlı, etkinlikte vatandaşlara Aşure ikramında bulundu. Konuşma yapan Başkan Gençay, “Sevgili canlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Aşure lokmalarımızı paylaştık. Aşure lokmalarının hak katında kabul olmasını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Aşure hayrına Başkan Gençay’ın yanı sıra CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, CHP Didim Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar da katıldı. Etkinlik, CHP Didim İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirildi.

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