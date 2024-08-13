Ücretsiz ürün dağıtımı yapıldı

Belediye ekipleri, Akköy Mahallesi’ndeki tarlada yetiştirdikleri biberleri özenle hazırlayarak paketledi. Bu ürünler, Fevzipaşa Mahallesi, Akbük Mahallesi, Akyeniköy Mahallesi, Akköy Mahallesi ve Mavişehir Mahallesi’nde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, dağıtım hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Belediye olarak yetiştirdiğimiz ürünlerimizi halkımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Didim halkı için çalışmaya devam edeceğiz.”