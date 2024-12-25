Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi’nde pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafının daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için gereken tüm adımları attıklarını ifade eden Başkan Gençay, “Pazarlarımızı daha sağlıklı hale getirmek için düzenli temizlik ve yıkama çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın taleplerini dinledik ve bu konuda iyileştirmelere devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gençay’a ziyaret sırasında CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim amirleri eşlik etti.