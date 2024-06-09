Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Yapılan seçimde 716 geçerli oydan 495’ini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin yeni başkanı seçildi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısı’nda yapılan oylamada encümen üyeliğine seçildi. Köksal seçime yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında; “Değişimin yüzyılında açık ara farkla Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Encümen üyesi seçildiğim yeni yönetimle yaşadığımız kentleri ortak akılla yönetmek, mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çok güzel şeyler oluyor” ifadelerine yer verdi.

Editör: Sude Kula