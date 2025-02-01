Başkan Görkem Duman Bizim Her Zaman Bir Ayağımız Buradaydı

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi’nin yeni yönetimini ziyaret ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi. Alevi kültürüne olan bağlılığını vurgulayan Başkan Duman, “Her zaman gönül birliğine, iş birliğine hazırız” dedi.

Yeni yönetimi tebrik ziyareti

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Buca Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Sibel Yılmaz Çağlıner ve yönetim kurulunu ziyaret eden Başkan Görkem Duman, derneğin Demokratik Kitle Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz ile de bir araya geldi.

Alevi inanç ve kültürünün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Duman, “Bizim her zaman bir ayağımız buradaydı. Çünkü bu kültür bizim de kültürümüz. İnandığımız değerler bizler için kıymetli. Burada bizim üzerimize düşen ne olursa, her zaman gönül birliğine, iş birliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

Hizmette ekonomi engeli

Başkan Duman, göreve geldiklerinden bu yana yaşanan ekonomik kısıtlamalara ve mali kesintilere rağmen önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Buca’nın her köşesinde dayanışma ve hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Duman, “Hiçbir zorluk bizi halkımıza hizmet etmekten alıkoyamaz” dedi.

"Hep birlikte daha güçlü bir Buca"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri, Başkan Görkem Duman’a destek mesajları ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Görüşmede, dernek yetkilileri belediyeden beklentilerini ve taleplerini ileterek, iş birliğinin sürmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Görkem Duman, Buca’daki toplumsal dayanışmayı güçlendirecek projelere her zaman destek vereceklerini belirterek, “Hep birlikte daha güçlü bir Buca inşa edeceğiz” dedi.