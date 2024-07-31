Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak Buca'ya daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor. Başkan Duman, “Ortak aklın gücüne inanıyorum ve bu şekilde Buca’ya daha iyi hizmet vereceğimizin bilincindeyim” dedi.

Ziyaretler hız kesmeden devam ediyor

Mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu ziyaretlerde sokağın nabzını tutarak çalışmalarına yön veren Başkan Duman, vatandaşların görüş ve önerilerini dinliyor.

"Önerileri vatandaşlarla değerlendiriyoruz"

Kahvehane ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Başkan Duman, “Vatandaşlarımız beni evlatları, kardeşleri gibi karşılıyor. Hep beraber bir masanın etrafında oturup Buca için yapacaklarımızı konuşuyoruz. Çoğu zaman bana öneri ile geliyorlar. Konuşup değerlendiriyoruz. Bu şekilde Buca’ya daha iyi hizmet vereceğimizin de bilincindeyim. Mahalle, esnaf ve kahvehane ziyaretlerimi sürdürmeye devam edeceğim” dedi.