Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Genç ve dinamik kadrosuyla Buca'nın sahip olduğu itibarı daha da yükseklere taşıma sözü veren Başkan Duman, "Buca İzmir'in incisi... Hep birlikte sahip olduğumuz itibarı daha yükseklere taşıyacağız" dedi.

Çözüm bekleyen konular konuşuldu

Yeşilbağlar ve Göksu mahallelerinin ardından Çamlıkule Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Duman, Mahalle Muhtarı Ali Yıldırım ile çözüm bekleyen konuları inceledi. Ardından mahalle esnafını ziyaret eden Başkan, dilek ve temennilerini dinledi.

Her hafta en az iki mahalle ziyareti

Başkan Duman, "Kenti katılımcı bir yönetim anlayışıyla yönetmek istiyoruz. Bu nedenle tüm hemşehrilerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Her hafta en az iki mahallemizi ziyaret ederek kısa sürede 47 mahallemizi tamamlayacağız" diye konuştu.

Geleneksel kent yönetimine karşı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Geleneksel ve köhnemiş kent yönetimi anlayışından sıyrılarak şeffaf, etkin, katılımcı bir yönetim anlayışını Buca'da sergilemek istiyoruz. Buca İzmir'in incisi... Hep birlikte sahip olduğumuz itibarı daha yükseklere taşıyacağız" diye ekledi.

Mahalle esnafı ve vatandaşlar, Başkan Duman'ın ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirerek, "Buca'mızın genç başkanı bize umut aşıladı. Kendisine güveniyoruz. Esnafımızın her zaman yanında olacağını söylediği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.