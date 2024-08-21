Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye başkan adaylığı sırasında verdiği "Eşit işe, eşit ücret" sözünü yerine getirerek, sendikasız çalışan emekçilere haklarını kazandırdı. Buca Belediyesi Merkez Binası önünde düzenlenen törene, Duman'ın yanı sıra DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve birçok önemli isim katıldı.

Eşitlik mücadelesinde önemli bir adım

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası tarafından organize edilen Toplu Üyelik Sözleşmesi Töreni'nde konuşan Başkan Görkem Duman, belediye başkanlığı görevine gelmeden önce verdiği vaadi 4 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Duman, belediye çalışanlarını sadece mesai arkadaşları olarak değil, aynı zamanda birer yol ve dava arkadaşı olarak gördüğünü vurguladı.

Sözler gerçekleşiyor: "Eşit işe eşit ücret"

Duman, Buca halkına hizmet ederken emekçilerin en değerli yoldaşları olduğunu ifade ederek, "Buca’da tüm belediye emekçilerinin inanç ve emeğiyle güzel bir hikâye yazacağımıza inanıyorum. Sendikalı olmayan hiçbir arkadaşımız kalmayacak diye söz vermiştim. Bugün itibariyle, tüm işçiler eşit işe eşit ücret alacak. Ayrım ortadan kalkacak." dedi.

Sendikadan Başkan Duman'a teşekkür

Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise Başkan Görkem Duman'a teşekkür ederek, ülke tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizlerinden birinin yaşandığını belirtti. Çalışkan, "Bu zorlu süreçte Buca'da büyük bir sorunu çözen Başkanımız, örgütsüz ve sendikasız arkadaşlarımızın DİSK çatısı altında örgütlenmesini sağladı. Sağ olun, Görkem Başkan." ifadelerini kullandı.

400 işçiye sendikal hak

Buca Belediyesi’nde taşeron olarak çalışan 400 işçi, toplu üyelik töreniyle sendikal haklarını alarak DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi oldu. Bu adımla birlikte, belediyede sendikasız çalışan işçi kalmadı. Törenin sonunda Başkan Duman, işçilerle birlikte halay çekerek bu önemli anı kutladı.