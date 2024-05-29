Ankara temasları sırasında gerçekleşen bu ziyaret, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı çerçevesinde önemli projelerin konuşulduğu verimli bir buluşma oldu.

Ziyaret sırasında Başkan Duman, Genel Başkan Özel’e Buca’da hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Bu projelerin sosyal demokrat belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını vurgulayan Duman, Buca’nın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalarını paylaştı. Eğitim, sağlık, çevre ve altyapı konularında yapılacak yenilikler, Duman’ın sunumunda öne çıkan başlıklar oldu.

"Dersimize çok sıkı çalışıyoruz"

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Görkem Duman, “47 yıl aradan sonra seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisini birinci parti yaparak gelecek umutlarımızı yeşerten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özeli ziyaret ettik. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz Bucamızdaki çalışmalarımızı kendisiyle paylaştım; değerli görüşlerini aldım. Hakça, adil bir düzeni kurmanın yolu yerel yönetimlerin başarısından geçiyor. Bunun için de dersimize çok sıkı çalışıyoruz.”