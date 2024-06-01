Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Halk TV’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına katıldı. Canlı olarak Buca Belediyesi Gölet Tesisleri Ada Kafe’den yayınlanan programa Bucalılar yoğun ilgi gösterdi. Programda Tolga Sağ, Gamze Matracı ve Serenad Bağcan’ın ezgileri eşliğinde, vefatının 33. yılında Ahmed Arif anıldı. Ayrıca, Başkan Duman’ın Görkemli Hatıralar programına katılmasına vesile olan anneannesi Semai Akbulut da unutulmadı.

Duman, Belediye Lokantası Projesini anlattı

Başkan Görkem Duman, programda sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Buca’da hayata geçirecekleri projelerden bahsetti. Artan yoksulluk nedeniyle sosyal belediyeciliğin önemine vurgu yapan Duman, Belediye Lokantası ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Yemek ücretlerinin tüm vatandaşlar için 45 lira olarak belirlenme sürecini anlatan Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin büyük bir kesimi ekonomik zorluklarla boğuşuyor. 10 bin lira civarı bir emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Belediye Lokantamızda yemek yerken, bir emekli vatandaşımızın sadece bu yemekle günü tamamladığını anlattığında çok etkilendim. Dönüşte ekip arkadaşlarımla durumu değerlendirdik ve yemek ücretlerini tüm vatandaşlar için 45 lira olarak belirledik.”

Başkan Duman'dan müjde

Başkan Duman, programda iki yeni belediye lokantasının müjdesini de verdi. Yeni lokantalardan biri gelir durumu düşük vatandaşların oturduğu bir semtte, diğeri ise Tınaztepe Kampüsü karşısında hizmete girecek. Kampüs karşısındaki lokanta, ikinci öğretim öğrencilerine de hizmet verecek şekilde akşam saatlerinde de açık olacak.