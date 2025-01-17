Başkan Görkem Duman’dan Bucalılara Sıcak Destek

Soğuk kış günlerinde Bucalılara anlamlı bir destek geldi. Buca Belediyesi, Şirinyer İZBAN İstasyonu’nda sabah erken saatlerde sıcak çorba ikramına başladı. İlk gün dağıtımı bizzat gerçekleştiren Belediye Başkanı Görkem Duman, bu uygulamanın kış boyunca devam edeceğini belirtti.

Şirinyer’de sabahlar artık daha sıcak

Buca Belediyesi, kış aylarında vatandaşlara moral olmak ve güne sıcacık bir başlangıç yapmalarını sağlamak için çorba ikramı başlattı. Kentin yoğun noktalarından biri olan Şirinyer İZBAN İstasyonu girişinde, sabah saatlerinde işine ve okuluna yetişmeye çalışan Bucalılar sıcak çorba ile karşılanıyor. İkram aracı, hafta içi her gün 07.00-09.00 saatleri arasında hizmet verecek. Özellikle soğuk havaların etkisini hissettirdiği bu günlerde, uygulama vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

"Vatandaşlarımıza destek olmak istedik"

Çorba dağıtımına katılarak vatandaşlarla birebir temas kuran Başkan Görkem Duman, projeye dair şunları söyledi: “Sabahın erken saatlerinde alın teriyle çalışan ve okula yetişen vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Bir öğünde bile olsa onların yanında olabilmek bizim için mutluluk kaynağı. Türkiye’de sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden birini sergilemek için çalışıyoruz.” Başkan Duman, daha önce başlatılan Kent Lokantaları projesiyle birlikte bu uygulamanın da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanacağına inandığını ifade etti.

Kış boyunca devam edecek

Soğuk hava koşullarına karşı bir nebze de olsa Bucalıların içini ısıtmayı hedefleyen bu uygulama, kış boyunca sürecek. Vatandaşlar, Şirinyer İZBAN İstasyonu'ndan geçerken Buca Belediyesi'nin sıcak çorba ikramından ücretsiz olarak faydalanabilecek.