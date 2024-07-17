Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Yenigün Mahallesi’nde bulunan spor tesislerini ziyaret ederek Buca Belediyesi Spor Kulübü futbol kurslarına katılan öğrencilerle buluştu. Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Duman, sahaya geçerek çocuklarla futbol oynadı. Başkan Duman, spor kurslarının çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine büyük katkı sağladığını, aynı zamanda kötü alışkanlıklar edinmelerini önlediğini belirtti.

Yeni sınıflar açılacak

Başkan Görkem Duman, "Açtığımız kurslar, toplumsal anlamda gençlerin gelişimine ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle, kurslara katılım sayısını artırmak için yeni sınıflar açmayı planlıyoruz. Amacımız, Buca’da yaşayan daha çok gence ve çocuğumuza ulaşmak" dedi.

Her yıl binlerce Bucalı katılıyor

Buca Belediyesi’nin, Buca Tenis Kulübü, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Yenigün Spor Tesisleri’nde açtığı yüzme, futbol, tekvando, boks, tenis ve kick boks spor kurslarına her yıl binlerce Bucalı katılıyor. Yüzme kurslarından bir ayda 2 bin yetişkin ve çocuk faydalanırken, futbol kurslarından her ay bin kadar çocuk yararlanıyor. Uzman spor hocalarından eğitim alan çocuklar, okul dışında da yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme fırsatı buluyor.

Yeni hedefler ve imkanlar

Başkan Duman, spor kurslarının daha fazla çocuğa ulaşması ve gençlerin sporla tanışması için yeni hedefler belirlediklerini ve imkanları genişletmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu kapsamda, spor kurslarının yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğun spora teşvik edilmesi için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sporun, gençlerimizin gelişiminde ve toplumsal değerlerin kazandırılmasında önemli bir yeri var. Yeni sınıflar açarak daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" diye aktardı.