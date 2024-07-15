Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kayak merkezleri ve oteller bölgesi olarak planlanan ve gelecekte Ordu’nun turizm merkezi olmaya aday 2 bin 800 rakımlı Göndeliç Tepesi’ne Ordu Oksijen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen tırmanış etkinliğine katıldı.

ORDU (İGFA) - Başkan Güler’in öncülüğünde yapılacak yatırımlar ile hem yaz hem de kış turizminde adından söz ettirecek 2 bin 800 rakımlı Kabadüz ilçesi Göndeliç Tepesi’ne Ordu Oksijen Off-Road Kulübü’nce Tırmanış Etkinliği gerçekleştirildi.

Araçlar ile birlikte 2 bin 800 rakıma tırmanan katılımcılar Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nın doğal güzellikleri eşliğinde Armutalan Obası ve Ablak Kayası’ndan geçerek zirveye ulaştı.

“BÖLGENİN, TÜRKİYE’NİN, BELKİ DE DÜNYANIN SAYILI MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK”

Zirvede açıklamalarda bulunan Başkan Güler, ilerleyen yıllarda Göndeliç Tepesi’ne yapılacak olan yatırım ile birlikte bölgenin, Türkiye’nin ve hatta dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacağını söyledi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün off-roadcılar ile birlikte 2 bin 800 metre rakımlı Göndeliç Tepesi’ndeyiz. Bu tepeye bir kayak merkezi düşünüyoruz. Bölgenin, Türkiye’nin, belki de dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olacak. 70 bin kişinin kayak yaptığı bir yer olacak. Çambaşı ile mukayese ettiğimiz zaman Çambaşı’nda 2,5 ay kar varken burada 5 ay kar var. Bugünkü ziyaretimiz ile birlikte burayı daha fazla dikkatlere sunacağız.”

Etkinliğe Başkan Güler’in ile birlikte Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek ve çok sayıda off-roadcılar katıldı.