Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gülpınar mesajında Milletimizin her koşulda ezanına, bayrağına, vatanına ve özgürlüğüne

sahip çıktığının en önemli göstergelerinden birinin 15 Temmuz 2016’da yaşandığına dikkati çekti.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Ülkemizde 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenen ancak halkımızın canı pahasına direnişi sayesinde püskürtülen darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye, 251 vatandaşını şehit, 2 bin 190'ını da gazi verdi. Şanlıurfa olarak o gece 5 şehit verdik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ülkemizin bekası, milletin istiklali uğruna can veren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Ülkemizin yeniden dirilişinin sembolü olan 15 Temmuz aynı zamanda milli iradenin vesayete karşı cesaretle verdiği demokrasi mücadelesinin en önemli anıdır. Şanlı tarihinin her döneminde, her türlü mücadele ve felaketlerden alnının akıyla çıkan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi de yakın tarihimizin hafızalara kazınan en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş, ama vatanına namahrem elinin değmesine izin vermemiştir.

Bu düşüncelerle, milletimizin iradesine ve demokrasimize kast eden alçak darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Tüm hemşehrilerimin ve kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyor, Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şahadete yürüyen tüm kahramanlarımızı minnetle, şükranla yâd ediyor, Gazilerimize cesaretleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum.