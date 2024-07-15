Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Halil-ür Rahman Camisinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir tarafında 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa’da da 15 Temmuz Şehitlerini şehadetlerinin yıldönümünde anmak amacıyla Dergâh Camiinde Mevlit okutuldu. Şehitler için dua edildi.

15 Temmuz’da yaşanan hain kalkışmada hayatlarını kaybeden şehitler anısına Şanlıurfa’da Halil-ür Rahman Camisinde mevlit okutuldu. Ay yıldızlı bayraklarla donatılan Camiyi dolduran binlerce vatandaş şehitler için edilen dualara hep birlikte âmin dedi.

Okunan dualar ve Mevlidin ardından Programının ardından vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Mehmet Kasım Gülpınar onların talep ve önerilerini dinledi.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Şanlıurfalı Mustafa Direkli'nin ailesini de ziyaret ettiler.