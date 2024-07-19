Şehirler de insanlar gibi yaşar, yaşlanır.

Sürekli bakım ister.

İnsanın yaşlanmasını engellemek imkansızdır belki ama şehirler hep genç, hep güzel, hep yaşanır kalabilir.

İşte insanlar bunun için her 5 yılda bir sandığa gider, yaşadıkları kenti hep güzel, daha yaşanır hale getirecek ve hep öyle kalmasını sağlayacak yöneticilerini seçerler.

Tabi bu seçim her zaman en iyi sonucu getirmez.

İnsanların, “Elim kırılsaydı da oy vermeseydim “ dediği çok iktidar çok belediye başkanı olmuştur.

Dün, Güzelbahçe Belediye Başkanı’nın 100 günde neler yaptığını anlattığı toplantı da gördüm kü, Güzelbahçe halkı yaptığı tercihten, kullandığı oydan, Mustafa Günay’ı belediye başkanlığı koltuğuna oturtmaktan son derece memnun ve mutlu.

Koltuğa oturmak demem lafın gelişi.

Başkan Günay, göreve geldikten sonra geçen 100 günde yaptıklarını anlatırken, gördüm ki bunları yapan bir başkan, makam koltuğuna oturacak zaman bulamaz.

Başkan Günay, seçim sürecince 24 proje sunmuş Güzelbahçelilere.

Seçimi kazandıktan sonra geçen 100 gün içinde bunlarda 9’unu hayata geçirmiş bile.

Kalan 15 projeyi de önümüzdeki 6 ay içinde tamamlayacağı sözünü verdi dün Güzelbahçelilere.

Yapar mı?

Bu hızla giderse o kadar sürmez bile.

Peki projeler bitince ne olacak.

Onun da yanıtını verdi Başkan Günay:

Hiç merak etmeyin, 5 yıl içinde o kadar güzel şeyler yapacağız ki, tüm Güzelbahçelilerin kalbine girip 14-1 kazandığımız meclis üyeliğini bu kez 15-0 kazanacağız…”

Bu kadar iddialı ve özgüveni yüksek biri Başkan Günay.

Güzelbahçeliler ona inanıyor.

Güzelbahçeliler seçtikleri birinin bu kadar başarılı olmasından, “Biz seçersek en iyisini seçeriz..” diyerek kendilerine de pay çıkararak gurur duyuyor.

Başkan Günay’ın, çalışkanlığını, başarısını takdir eden değer veren sadece Güzelbahçe halkı değil.

Düzenlediği toplantıya, Ankara’daki yoğun siyasi trafiğe rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun da gelmesi bunun en güzel göstergesi.

Komşu ilçe Urla’nın çalışkan Belediye Başkanı Selçuk Balkan da arkadaşını o gecede yalnız bırakmayanlardandı.

Dün gece Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın açıklamalarını dinlerken, hem başkan adına hem de Güzelbahçeliler adına çok mutlu oldum.

Güzelbahçelilerin de en az benim kadar mutlu oldukları Başkan’ın her sözünü alkışlarla onaylamalarından belliydi.

100 günde gerçekten büyük işler yapan Başkan Mustafa Günay’ı da, onu seçen Güzelbahçelileri de yürekten kutluyorum.

GÜNÜN SORUSU

100 günde 9 proje biterse, 1825(5 yıl) günde yapılacakları siz hesaplayın