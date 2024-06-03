Emeklilerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Günel, "Kuşadası’nda yaşayan çok sayıda emekli hemşehrimiz bulunuyor. Bu hizmet dönemimizde ’İkinci Bahar’ adı altında Davutlar ve kent merkezinde tesisler açacağız. Bu tesislerde emeklilerimiz için ücretsiz ikramlarımız olacak. Ayrıca emeklilerimize atayacağımız asistanlar sayesinde dijital işlemlerini kolayca yapabilecekler. İkinci Bahar Merkezi’nde yine emeklilerimiz için çeşitli atölye çalışmaları ve eğitimler düzenleyeceğiz. Adalı Kart ve ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocukları için eylül ayında başlatacağımız Kantin Kart uygulamasından sonra emeklilerimize çeşitli avantajlar sunacak olan Emekli Kart’ı da çıkaracağız. Ekonomik krizin giderek derinleştiği bu dönemde sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Emekli hemşehrilerimiz bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Editör: Simge Akbulut