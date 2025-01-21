Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretleri sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in son durağı Soğucak ve Caferli mahalleleri oldu. Her iki mahallede de hemşehrilerinin ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Ömer Günel, ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de tüm mahallelere eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını söyledi.

Soğucak’ın nüfusu hızla artan bölgelerin başında geldiğini ifade eden Başkan Ömer Günel “İlk beş yılımızda Soğucak’a 36 milyon 375 bin TL yatırımla yaklaşık 14 kilometre yeni yol kazandırdık. Yol yapım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yaptığımız planlama dâhilinde devam edecek. Soğucak alt ve üstyapısıyla kentimize yakışır bir gelişim gösterecek” dedi. Sokak hayvanlarına gösterilen özen ve hassasiyet nedeniyle Başkan Ömer Günel’e teşekkür eden Soğucak Mahallesi sakinleri, Başkan Ömer Günel’den bir de Arya AŞ. tarafından işletilecek bir kafeterya talebinde bulundu.

Başkan Ömer Günel'in Soğucak'tan sonraki durağı Caferli Mahallesi oldu. Caferli Mahallesi Muhtarı İsmail Arı’nın da katıldığı ziyarette Günel vatandaşlarla köy kahvesinde oturup sohbet etti. Caferli'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Günel, kısa süre içerisinde mahalle muhtarlığı ile köy kahvesinin bulunduğu binayı bölgenin doğal ve yerel dokusuna uygun olarak yenileyeceklerinin müjdesini verdi.