Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yazar ve gazeteci Ergün Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Suç duyurusu, Poyraz'ın CHP'li Başkan Günel'e yönelik bazı iddialarda bulunduğu bir habere dayandırıldı. Akit Gazetesi, "Ben böyle hırsızlık görmedim" başlıklı bir haber yayınlamıştı.

Başkan Günel’den sert açıklama

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ergün Poyraz’ın yayınladığı haberin ardından yazdığı açıklamada, "Ergün Poyraz, son haberinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerine birçok gerçek dışı yalan ve iftiradan oluşan yazılar yazmış ve bu içerikleri kitaplara kapak yapmıştır. Bu eylemleri ile kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaya çalışmıştır. 2020 yılından bu yana şahsımı ve partimi hedef alan bir dizi yalan, iftira ve kumpas eyleminin baş aktörü olmaktan geri durmamıştır" dedi.

Yerel seçimlerdeki iddialar

Başkan Günel, Poyraz’ın 2024 yerel seçimlerinde Kuşadası’nda CHP adayı olarak kendisine karşı muhalif partilerle çeşitli ahlak dışı siyasi kumpaslar hazırladığını öne sürdü. Günel, "Ergün Poyraz, ifşa olan suçları nedeniyle adalet önünde hesap vermelidir. Bu nedenle, iftiralarına, hakaretlerine ve kumpas eylemlerine karşı suç duyurusunda bulundum. Kamuoyunun, bu şahsın eylemlerine itibar etmemesini rica ediyorum" diye konuştu.