Başkan Günel'in girişimleriyle başlatılan yağmur suyu hattı çalışmaları, esnafın büyük takdirini kazandı.

Altyapı çalışmaları başladı

Kuşadası Belediyesi ekipleri, kentin alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözümler sunmaya devam ediyor. Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları, Başkan Ömer Günel'in sanayi sitesine yaptığı ziyaret sırasında esnafın ilettiği sorunları çözmek amacıyla hayata geçirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yağmur suyu hattı döşemek için çalışmalara başladı. Bu çalışma, özellikle kış aylarında aşırı yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Esnaftan teşekkür

Ağaç İşleri Sanayi Sitesi Başkanı Necdet Öktem, Başkan Ömer Günel'in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Ömer Başkan bizlere verdiği sözü tutarak çalışma başlattı. Kendisine esnaf arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum," dedi. Esnaflardan İlgin Dalgın ise, "Başkanımızın ziyaretinde verdiği sözü tuttuğunu görmek memnuniyet verici. Yollarımızın da en kısa sürede yapılacağından eminiz," diye konuştu.

Kalıcı çözümler için adımlar atılıyor

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde başlatılan yağmur suyu hattı çalışmaları, bölge esnafının uzun süredir beklediği bir iyileştirme oldu. Çalışmaların tamamlanmasıyla, sanayi sitesindeki esnafın işlerini daha sağlıklı bir ortamda sürdürebileceği bir altyapı oluşturulmuş olacak. Başkan Günel, verdiği sözleri tutarak, kentin her köşesinde halkın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin altyapı çalışmaları, bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamını olumlu yönde etkiliyor. Başkan Ömer Günel'in liderliğinde, Kuşadası halkı daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamlarını sürdürecek.