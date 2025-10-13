Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği hizmet ve projelerle her zaman hemşehrilerinin yanında olan Başkan Ömer Günel, Kuşadalılara uygun fiyata kaliteli yemek hizmeti vermek amacıyla açılacak olan Kent Lokantası’nda incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in her geçen gün derinleşen ekonomik kriz karşısında yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşmakta güçlük çeken hemşehrileri için yaşama geçireceği Kent Lokantası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Kent Lokantası’nın açılacağı Türkmen Mahallesi Kaplan Sokak’ta bulunan yerde incelemelerde bulundu. ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan’ın da katıldığı incelemede Başkan Ömer Günel, projenin detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Kuşadası’nın ilk Kent Lokantası’nın yakın zamanda açılacağını müjdeleyen Başkan Ömer Günel, “Kent Lokantamızda hemşehrilerimize bütçelerine uygun, sağlıklı ve lezzetli yemekler sunacağız. Dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Kent Lokantası şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.