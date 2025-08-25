Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi tarafından seçime yönelik saha çalışmaları kapsamında Aydın’da görevlendirilen Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kuşadası’nda Başkan Ömer Günel’le bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü, Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri ve parti yöneticileri de katıldı.

CHP SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN HER ZAMAN SAHADA

Başkan Ömer Günel ve parti yönetimiyle gündemdeki konuları değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Ege’nin incisi Kuşadası’nda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. TBMM’nin tatilde olduğu süre boyunca CHP’li milletvekillerinin seçildikleri bölge dışında seçime dönük çeşitli çalışmalar yürüteceklerini belirten CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “Bu kapsamda milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve örgütlü yapılara 1381 ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Yapacağımız çalışmada vatandaşlarımız ve esnaf ile de yakın temas kurup, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de nazik ziyareti için CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’a teşekkür ederek, “Kendisini güzel kentimiz Kuşadası’nda ağırladığımız için çok mutlu olduk. Kendisine kentimizdeki çalışmalarımız, devam eden projelerimiz ve sürdürdüğümüz hizmetlerimiz hakkında bilgi verdik. Önce örgüte sonra da bize yaptığı ziyaretten şeref duyduk” diye konuştu.