Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları ile yine büyük bir başarıya imza attı. KARBEM'de LGS’ye giren öğrenciler, yüzde 99.73'lük yerleşme oranıyla büyük bir gurur kaynağı oldu.

Öğrenciler hayal ettikleri yerlere yerleştiler

Bu yıl KARBEM’de LGS’ye hazırlanan 375 öğrenciden 374’ü çeşitli liselere yerleşme hakkı kazanırken, 1 öğrenci nakil süreçlerini deneme kararı aldı. Deneyimli eğitmenler ve ücretsiz kurslar sayesinde öğrenciler, tercih sonuçlarında hayallerindeki okullara yerleştiler.

Başarı detayları ve öğrenci dağılımı

Fen Liseleri: 3 öğrenci

Anadolu Liseleri: 267 öğrenci

Özel Liseler: Atatürk Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, Fatma Saygın Anadolu Lisesi, Konak Anadolu Lisesi, Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi, İzmir Anadolu Lisesi, Balçova Anadolu Lisesi, Narlıdere Cahide Ahmet Taylanoğlu Anadolu Lisesi, Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi, Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi

İmam Hatip Liseleri: 15 öğrenci

Meslek Liseleri: 87 öğrenci

"Çocuklarımızın en büyük destekçisi biz olacağız"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, LGS’deki büyük başarıyı kutlayarak öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. Başkan Kınay, “Karabağlar Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın en büyük destekçisi olmaya ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.