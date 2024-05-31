Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’nde sokak hayvanlarıyla buluştu. Başkan Kınay, bu ziyaret sırasında minik bir köpeği sahiplendi ve ona "Yonca" adını verdi.

Başkan Kınay, Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'nde personelle görüşerek terkedilmiş hayvanların bakım ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kınay, hayvan sahiplenmenin önemine vurgu yaparak, vatandaşları barınaklardan hayvan sahiplenmeye davet etti. Karabağlar Belediyesi, veterinerlik ekiplerinin sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirtti.

Rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor

Kınay, sokak hayvanlarının bakımının yanı sıra, vatandaşlara zorluk yaşatan hayvanlar için de önlem aldıklarını ifade etti. "Bu durumu iki yönüyle de ele alıyoruz. Bakıma muhtaç hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, zorluk yaşanan bölgelerdeki hayvanların rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Yonca, Temizlik İşleri Şantiyesine emanet

Karabağlar Belediyesi'nin yeni minik üyesi Yonca, Temizlik İşleri Şantiyesi'nde bakılacak. Başkan Kınay, Yonca'yı ve diğer hayvanları düzenli olarak ziyaret edeceğini belirtti ve vatandaşlara barınaklardan hayvan sahiplenme çağrısını yineledi.

Başkan Kınay’dan vatandaşlara çağrı

Başkan Kınay, sokak hayvanlarını sahiplenmenin önemini vurgulayarak, imkanı olan vatandaşları barınaklara davet etti. Karabağlar’da yaşayan sokak hayvanlarıyla büyük bir aile olduklarını ifade eden Kınay, bu konuda duyarlı olunması gerektiğini söyledi.