Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmadı. Okulların önlerine ikram araçlarının gönderildiği sınav sabahında Başkan Kınay, okulları ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi.

Başkan Kınay, sınav öncesi öğrencilere moral ve motivasyon vermek için okulları ziyaret etti. Ailelerle sohbet ederek sınav stresiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere ise eğitim hayatlarında başarılar dileklerini iletti.

İkram araçları büyük beğeni topladı

Karabağlar Belediyesi'ne ait ikram araçları da sınav süresi boyunca okulların önünde hizmet verdi. Sınavda görev alan öğretmenler, gözetmenler ve aileler ikram araçlarından memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle kafe ve benzeri mekanların bulunmadığı bölgelerde bu hizmetin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Başkan Helil Kınay Eğitime destek vermeye devam edecek

Başkan Helil Kınay, ilerleyen dönemlerde de eğitim hayatında öğrencilerin yanında olacaklarını ve ailelerini destekleyeceklerinin altını çizdi. İkram araçlarının sayısını artırmak için çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Zabıta ekipleri denetimlerini gerçekleştirdi

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sınavın yapıldığı iki gün boyunca öğrencilerin sınavda dikkatini dağıtacak ses, gürültü, kazı ve inşaat çalışması olmaması için sınav yapılan okulların önünde ve çevresinde gerekli denetimleri gerçekleştirdi.