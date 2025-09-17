Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a, derneğin çalışmalarına ve toplumsal dayanışmaya sunduğu katkılardan dolayı onursal üyelik beratı takdim etti.

Karabağlar Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen törende, TEMAD Başkan Yardımcıları Ayhan Çorakçı ve Cemal Bilgehan ile İzmir genelindeki çok sayıda şube başkanı ve yöneticisi hazır bulundu. Programa ayrıca Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz da katıldı.

"Kendisini ailemize kattık"

Beratı Başkan Kınay’a takdim eden TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, Karabağlar Belediyesi’nin desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek,

"Derneğimize ve Karabağlar’a vermiş olduğunuz değerli katkılar için teşekkür ediyoruz. Bugün kendisini ailemize katmış olduk. Başkanlarımız, her türlü olumsuz koşula rağmen dimdik ayakta duruyor ve mücadele ediyor. Bu gayretleri bizlere güç veriyor. Mücadelemiz, ülkemizin değerlerini korumak ve haklarımızı savunmak için devam edecek" diye konuştu.

Başkan Kınay: "Emeğe ve cumhuriyet ilkelerine sahip çıkacağız"

Törende söz alan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kınay, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘eğitim, karanlığa ve yobazlığa karşı bir savaştır’ anlayışı bugün de geçerliliğini koruyor. Bu ülkenin değerlerine, emeğe ve cumhuriyet ilkelerine sahip çıkmak için geçmişte bir avuç insan nasıl mücadele verdiyse, bizler de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve sendikaların, hak arama mücadelesinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Kınay, "Bir yerde yaşanan haksızlık hepimizi etkiler. Haklarımızı savunmak için birlikte ve güçlü durmalıyız. Sözümüzden ve emeğimizden çalanlara karşı omuz omuza mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay, kendisine verilen onursal üyelik beratının kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamlı ödül için TEMAD yönetimine ve tüm üyelere teşekkür ediyorum. Daha nice güzel birliktelikleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Dayanışmayı, emeğimizi ve çabamızı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.