Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Bozüyük’ün tramvay projesi Boztram’ı İzmit’e getirmek istediklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Başkan Danışmanları Recep Barış ve Çetin Sarıca, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Orhan Marul, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bozüyük’ün örnek nostaljik tramvay projesi Boztram hakkında detaylı incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, projenin bir benzerini İzmit’te hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

BOZTRAM PROJESİ İZMİT’E ÖRNEK OLACAK

Boztram, Bozüyük halkına sunduğu nostaljik tramvay hizmeti ile dikkat çekiyor. Ulaşımın sadece 2.5 TL, öğrencilere ise 1 TL gibi oldukça uygun fiyatlarla sunulması, halkın büyük beğenisini kazanmış durumda. Fatma Kaplan Hürriyet, bu başarılı projenin İzmit için de örnek teşkil edeceğini belirterek, “Boztram ile seyahat etmek gerçekten keyifliydi. Bu ulaşım hizmetini İzmit’te de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Halkımıza ucuz ve nostaljik bir ulaşım alternatifi sunmak istiyoruz.” dedi.

'İZMİT’E HALKÇI VE UCUZ ULAŞIM ALTERNATİFİ GETİRMEK İSTİYORUZ'

Boztram projesinin Bozüyük Belediyesi’ne kazandırdığı avantajları değerlendiren Hürriyet, bu projeyi İzmit’e uyarlayarak vatandaşlara nostaljik ve uygun fiyatlı bir ulaşım hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Hürriyet, “Bozüyük Belediyesi’nin bu örnek projesi için kendilerini kutluyorum ve İzmit’te de benzer projelerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.