Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tüm Mendereslileri, A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı heyecan dolu karşılaşmayı dev ekranda izlemeye davet etti.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli maç, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Menderes 19 Mayıs Stadı'nda dev ekranda yayınlanacak.

Belediye, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, vatandaşların alana sandalyeleri ile gelmesini istedi. Maç öncesinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği alanda, milli maç heyecanı coşkuyla yaşanacak.

"Vurduğun gol olsun A Milli Takım"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı açıklamada, “Avrupa Şampiyonası’nda bizim çocuklar tarih yazmaya devam ediyor. Biz de şampiyonanın ilk gününden itibaren kurduğumuz dev ekranlarla Menderes’te onların heyecanına ortak oluyoruz. Çeyrek final karşılaşmasında da A Milli Futbol Takımı’mızı tek yürek olarak destekleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu akşamki karşılaşmayı Menderes 19 Mayıs Stadı’nda kuracağımız dev ekranda birlikte izlemeye davet ediyor, bizim çocuklara yarı final yolunda başarılar diliyorum. Vurduğun gol olsun A Milli Takım” dedi.