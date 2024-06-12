Başkan Çiçek, fen işleri müdürlüğü ile park ve bahçeler müdürlüğünün çalışmalarını denetleyerek ilgili müdürlerden yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca işçilerle de bir araya geldi.

“Menderes’e değer katacağız”

Vatandaş odaklı çalıştıklarını belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Halka hizmet dönemi başladı. Her müdürlüğümüz üzerine düşeni yaparak çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de kolları sıvayıp sahaya inerek çalışmalarımızı yerinde gözlemliyoruz. Önceliklerimizi belirleyip 44 mahallemizin her bir noktasında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Menderes’e değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.