Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mahalle ziyaretleri kapsamında ikinci tur programına başladı. Oğlananası, Bulgurca, Develi ve Tekeli mahallelerinden sonra Dereköy, Akçaköy, Yeniköy, Efemçukuru ve Çatalca mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyen Çiçek, yerel yönetim anlayışında ‘ortak akıl’ vurgusu yaptı.

“Halkın belediyesiyiz”

Mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla birebir temas kuran Başkan İlkay Çiçek, sorunları yerinde tespit ettiklerini belirtti. Başkan Çiçek, ziyaretler sırasında vatandaşların beklentilerini ve taleplerini not aldıklarını vurgulayarak şu mesajı verdi: “Mahalle ziyaretlerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyor, onları dinliyor ve ortak akılla çözümler üretiyoruz. Menderes’te her mahallemize eşit hizmet götürmek, halkımızın taleplerine doğrudan kulak vermek bizim önceliğimiz. Tüm mahallelerimizi tek tek ziyaret ederek hemşehrilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz.”

"İhtiyaçlara hızlı çözüm üretiyoruz"

Mahalle ziyaretleri sırasında yapılan belediye hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Çiçek, yönetim anlayışında şeffaflık ve katılımcılığı esas aldıklarını belirterek, “Biz halkla iç içe, herkesin belediyesiyiz. Ortak akılla ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Mahalle ziyaretlerimizle halkımızın beklentilerini doğrudan öğrenerek, ihtiyaçlara hızlı çözüm üretiyoruz” diye konuştu. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinleyen Çiçek, ekipleriyle birlikte çözüm yolları geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Mahalle ziyaretleri devam edecek

İlk etapta Oğlananası, Bulgurca, Develi ve Tekeli mahallelerini ziyaret eden Başkan Çiçek, ikinci turda Dereköy, Akçaköy, Yeniköy, Efemçukuru ve Çatalca mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerin ilerleyen süreçte diğer mahallelerle devam edeceği belirtildi. Başkan Çiçek, halkın belediye hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için doğrudan sahada olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çiçek, “Mahalle sakinlerimizle birebir temas kurarak onların taleplerini yerinde dinlemeye ve hizmetlerimizi onların ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.