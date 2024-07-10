Bayraklı'yı modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Önal, aşırı sıcaklara rağmen muhtarlar ve ekibiyle birlikte Bayraklı’yı sokak sokak gezerek, mahallelerin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini yerinde tespit ediyor ve çözüm önerileri sunuyor. Son ziyaretlerinde Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerini gezen Önal, “Vatandaşlarımızın da talep ve önerileriyle daha güzel bir Bayraklı’yı birlikte inşa edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde ihtiyaçları en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Eşit hizmet anlayışıyla mahallelerde

Başkan İrfan Önal, Bayraklı'nın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Mahallesi’nin ardından Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerini ziyaret eden Önal, mahalle muhtarları Coşkun Bülbül ve Abidin Topçu ile birlikte eksiklikleri yerinde inceledi. Belediye başkan yardımcıları ve bürokratlarla birlikte ihtiyaçları belirleyen Önal, acil durumlara göre öncelik verileceğini belirtti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Önal, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verip talepleri dinledi. Soğukkuyu ve Postacılar’da çevre ve sokak düzenlemeleri, park, yol-kaldırım çalışmaları, temizlik ve ilaçlama gibi ihtiyaç duyulan alanlarda çalışma başlatıldı.

İlçe sakinleriyle dostane buluşma

Mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Önal, Postacılar Mahallesi’nde kendisini kahvaltıya davet eden ilçe sakinlerini kırmadı. Davet üzerine vatandaşların yanlarına giden Önal, sohbet edip belediye çalışmalarını anlattı ve talepleri dinledi. Başkan Önal’ı sofralarında ağırlayan ilçe sakinleri memnuniyetlerini ifade ederek desteklerini belirtti ve bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

"Sözümüzü tutuyoruz"

Başkan İrfan Önal, "Mahallelerimizi ziyaret etmek ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Seçim döneminde hep sokakta olacağımızı, halkın içinde bulunacağımızı, sorunları yerinde tespit ederek çözümler getireceğimizi söylemiştik. Halkımızın istek ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımız, başkan yardımcılarımız ve ekiplerimizle tüm mahallelerimizi adım adım gezerek sorunları yerinde inceliyoruz. Mahallelerimizde oluşan sıkıntıları imkanlarımız dahilinde en kısa sürede çözerek Bayraklı’yı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.