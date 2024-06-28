Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim vaatlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçenin çehresini değiştirecek kentsel ve yerinde dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak, vaatleri arasındaki kentsel dönüşüm ofislerini hayata geçiriyor. 24 mahallede açılacak olan ofislerde yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, imar uygulaması ve inşaat hakları gibi konularda detaylı bilgiler sunulacak; vatandaşların talep ve önerileri de dikkate alınacak.

Kentsel dönüşüm sağlanacak

Cengizhan, Nafiz Gürman ve Postacılar mahallelerinde kurulacak ofislerde uzman ekipler, vatandaşları yerinde ve kentsel dönüşüm konularında bilgilendirecekler. Ofisler, Cengizhan Mahallesi’ndeki Ekrem Akurgal Parkı içindeki kafeteryada, Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki Taziyeevi ve Kültür Merkezi’nde, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde hizmet verecek ve belirli gün ve saatlerde açık olacak. Çalışma programı belediyenin sosyal medya hesapları ve muhtarlıklar aracılığıyla duyurulacak.

"Süreci birlikte yöneteceğiz"

Başkan Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri tutma çabamızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın istediği dönüşümü hayata geçirmek için süreci birlikte yürüteceğiz. Açacağımız ofislerle ilçe sakinlerimizin taleplerini dinleyecek, önerilerini alacak ve bu doğrultuda adımlarımızı atacağız. Uzman ekiplerimiz, teknik konularda da destek sağlayarak vatandaşlarımızı bilgilendirecekler" dedi.

Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyası

Başkan Önal, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra merkezi hükümet nezdinde gerekli adımları atarak İzmir'de 'Yarısı Sizden Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanyası'nın devamını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hızlı planlama süreçleri ve devlet destekli uygun kredilerle depreme dayanıksız yapılarımızı kısa sürede dönüştüreceğiz."