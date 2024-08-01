Bayraklı Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik kapsamlı rehabilitasyon ve sahiplendirme kampanyası başlattı. Bu yıl 4 bin sokak hayvanı tedavi edilirken, 900 hayvan kısırlaştırıldı ve 50 hayvan yeni yuvalarına kavuştu.

Sahiplendirilecek hayvanlara özel bölüm

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, resmi web sitesinde sahiplendirme için özel bir bölüm oluşturdu. Vatandaşlar, www.bayrakli.bel.tr adresindeki “Can Dost Sahiplendirme” bölümünden sahiplendirilecek hayvanları görüntüleyebiliyor. Sahiplendirilen hayvanların ilk tedavi ve aşıları belediye tarafından ücretsiz yapılıyor. Detaylı bilgi için 477 20 00 numaralı telefondan Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaşılabiliyor.

Binlerce hayvanın tedavisi yapıldı

Doğançay Rehabilitasyon Merkezi ve Mansuroğlu Mahallesi Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi, toplamda 60 köpek ve 40 kedi kapasitesiyle hizmet veriyor. 2024 yılında 50 hayvan sahiplendirilirken, 894 hayvan kısırlaştırıldı ve 3 bin 925 hayvanın tedavisi yapıldı.

Başkan İrfan Önal’dan açıklama

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hayvan Hakları Koruma Kanunu ile ilgili olarak, “Biz yaşatmayı seçiyoruz. Sokaktaki can dostlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirerek yeni yuvalara kavuşmaları için başlattığımız kampanyaya duyarlı vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz” dedi.