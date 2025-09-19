Programa Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ev sahipliği yaparken, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, İlçe Emniyet Müdürü Nazmi Keçeci, belediye meclis üyeleri, gaziler ve aileleri de katıldı.

Gazilere minnet ve saygı

Programda konuşan Başkan Ünal Işık, gazilerin ülke için yaptığı fedakârlıklara dikkat çekerek, “Ülkemizde yaşayan herkes, gazilerimize çok şey borçlu. Bu ülke için canını feda etmeyi göze alan, bedel ödeyen siz gazilerimizin fedakârlığını asla unutmayacağız. Hepinizin önünde saygıyla ve minnetle eğiliyorum. Ne mutlu size ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte gazilik unvanını taşıyorsunuz. Her zaman yanınızda olmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. 19 Eylül Gaziler Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Işık, gazilere her zaman destek olacaklarını vurgulayarak, belediye olarak onların haklarını gözetmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Kurnaz’dan teşekkür

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz da konuşmasında, “Sadece 19 Eylül Gaziler Günü’nde değil, yılın her günü hayatın her anında hizmetinizdeyiz. Savaş meydanlarında ülkemiz için bedel ödeyen sizlere hizmet etmek bizim için bir onur. Bu özel günde bizleri bir araya getiren Gaziemir Belediye Başkanımız Ünal Işık’a ve programa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Program, gaziler ve yakınlarıyla yapılan sohbetlerin ardından, katılımcılara sunulan kahvaltı ile sona erdi. Gaziemir Belediyesi, Gaziler Günü’nde düzenlediği bu etkinlikle, gazilere olan minnet ve saygısını bir kez daha gösterdi.