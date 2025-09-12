Kaynak: HABER MERKEZİ

İnceleme turunda Başkan Kahveci’ye Belediye Encümen üyeleri Sevde Nur Çakıcı ve Aziz Gündüz ile ilgili birim müdürleri eşlik etti. Taksi duraklarından otobüs peronlarına, yolcu bekleme alanlarından bilet satış ofislerine kadar terminalin tüm noktalarını tek tek gezen Kahveci, esnaflarla görüşerek mevcut durum ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında terminalin işleyişi de ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Başkan Kahveci, esnaf ve vatandaşların taleplerini dikkatle dinlediklerini belirterek, “Terminal, şehirler arası ulaşımın en önemli merkezlerinden biri. Vatandaşlarımızın daha güvenli, hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için gerekli düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi. Terminaldeki iyileştirme çalışmalarına kısa süre içinde başlanması planlanıyor.