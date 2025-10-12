CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin yaşadığı alım gücü kaybına dikkat çekti. Kandemir, iktidarın enflasyon hedefleri ile gerçek fiyat artışları arasındaki farkın emeklilerin cebini erittiğini söyledi.

Enflasyon ve alım gücü kaybı



Kandemir açıklamasında, “TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 3,23. 9 aylık enflasyon ise yüzde 25,42’ye ulaştı. Yıl sonu için öngörülen yüzde 29-30’luk enflasyon gerçekleşirse, emekliler maaşlarına yalnızca yüzde 10 civarında zam alabilecek. Bu ciddi bir alım gücü kaybına işaret ediyor” dedi.

Somut örneklerle tablo



Kandemir, örnek vererek durumu şöyle özetledi: “1 Temmuz’da 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı, 3 ayda 1.179 lira erimiş ve Eylül sonunda 15.702 liraya düşmüş durumda. ENAG verilerine göre ise aynı aylığın alım gücü 1.695 lira azalarak 15.186 liraya indi.”

Emeklilerin yaşam şartları zorlaşıyor



Kandemir, “Bu tablo, emeklilerin geçim şartlarının ne kadar zorlaştığını gösteriyor. Sadece istatistiki veriler değil, emeklilerimizin günlük yaşamında karşılaştığı ekonomik sıkıntıları da görmek gerekiyor. İktidar, emeklilerin alım gücünü korumak için acilen somut adımlar atmalı” ifadelerini kullandı.