Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Gündem Özel' programına bu hafta Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuk oldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gündem Özel programında Karacabey'in tarım ve turizmi değerlendirildi.

31 Mart seçimlerinden sonra yapılacak projeler hakkında çalışmalara başladıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Geçtiğimiz günlerde ulaşımla olan sıkıntı ile birlikte, erken biten minibüs seferlerimizin saatini 22.00'a çıkarttık. İlerleyen zamanlarda bu süreyi daha da çıkaracağız. Erkan Başkan bizden önce davrandı. Halk Lokantası projesi bizimdi. 5 yıl vaatlerimizi gerçekleştirmek adına bizim için yeterli bir süredir." ifadelerine yerdi.

"31 MART SEÇİMLERİNDE ALINIMIZ AKIYLA ÇIKTIK"

CHP ile yapılan çalışmalardan ziyade tek başına yürüyen bir İYİ Parti olduğunu vurgulayan Karabatı, "Bursa'nın ekonomiye en çok katkı sağlayan ilçelerinden birisi. 2 Mart'ta ittifak masasından kalkılıp yeniden birleşilmesiyle birlikte bir seçime gittik. Sürecin başka noktaya çekilmesi ile beraber, adayın belirlenmesinden sonra biz de özveriyle ittifak içinde bulunan bir parti olarak çalışmaları gerçekleştirdik. Bu süreçte 31 Mart seçimlerine tek başımıza girme kararı aldık ve sahaya çıktık. Halkımızla bütünleşen bir yapıyı Karacabey'le de aynı ortak noktada buluşarak gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Halkın beklentilerini karşılayacak güveni kazanarak seçimde galibiyeti elde ettik." dedi.

TURİZME AÇILAN BİR KAPI: KARACABEY

Karacabey'in hem tarım hem de hayvancılıkta üst seviyede olduğunu söyleyen Başkan Karabatı, "680 bin metrekare tarımın olduğu, 154 bin küçükbaş ve 54 bin büyükbaşın var olduğu bir yer. Ben de tarımcılıktan gelen bir başkanım. Yaşanan buğday fiyatları hoş değil ama devletimiz üreticinin yanında olacaktır. İnşallah Karacabey'de de ekonomisi dar ve kısıtlı olan çiftçimizin yanında olacaktır. Turizm kenti olma çabamız çok büyük. Yaz aylarıyla birlikte Yeniköy sahil şeridindeyim. Oradaki değişime gün geçtikçe sizler de şahit olacaksınız. Büyükşehir eliyle hizmetlerimizi gerçekleştiriyor. Hala keşfedilmemiş Longoz Ormanlarımızda hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya tanılacak bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bunların yanı sıra Karacabey sanayi ilçesidir. Çok büyük firmaların kuruluşlarının gerçekleştirdiği firmalar var. TEKNOSAB ile birlikte de bir cazibe haline geldi. Üzerimizde büyük yük var ama üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.