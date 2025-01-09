Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 10 Ocak Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve yerel basına desteklerini dile getirdi.

Yerel basına teşekkür ve destek vurgusu

Başkan Karaca, gazetecilere teşekkür ederek, özellikle son bir yıldır uygulanan tasarruf tedbirlerinden dolayı yerel basının ve belediyenin yaşadığı zorluklara değindi. Karaca, "Yerel basınımıza destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin ilk 10 belediyesinden biriyiz"

Belediyenin finansal gücüne dikkat çeken Karaca, Fethiye Belediyesi’nin Türkiye’deki ilk 10 ilçe belediyesinden biri olduğunu belirtti. Başkan, hizmetlerin aksatılmadan sürdüğünü ve bölge halkına önemli projeler sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Fethiye-Ölüdeniz-Kayaköy yatırımları

Karaca, Fethiye-Ölüdeniz-Kayaköy hattındaki sıcak asfalt projesi ve yolların dünya standartlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Projenin 2025 yılının sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Kayaköy imar sorunu ve çözüm süreci

Başkan, Kayaköy’deki imar sorunlarına dikkat çekerek, koruma amaçlı imar planının askı sürecinde olduğunu ve Ocak ayı bitmeden çözüm için adımlar atılacağını ifade etti.