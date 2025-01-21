Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, son günlerde gündem olan önemli konularda basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Başkan Karaca, ülke gündemi, Fethiye'deki projeler ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İşte Karaca'nın dikkat çeken açıklamaları:

Adaletin önemine dikkat çekti: Yargı herkes için eşit olmalı

Karaca, ülkemizde yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, yargının her birey için eşit şekilde işlemeli olduğunu vurguladı. "Adaletin tecellisi ekmek ve sudan daha önemlidir," diyen Karaca, son günlerdeki şafak operasyonları ve yargısız infazlara karşı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür uygulamaların gelecekte herkese yönelik olabileceğine dikkat çekerek, hukukun eşit şekilde işlenmesinin önemini yineledi.

Fethiye Belediyesi'nin başarıları ve sorunlar

Belediyenin çalışmalarına değinen Başkan Karaca, halk için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. "Halkımız için tüm gücümüzle çalışıyoruz," diyen Karaca, bazı eksikliklerin müfettişlerin uyarılarıyla giderildiğini belirtti. Fethiye Belediyesi'nin, yargısal ve finansal açıdan Türkiye’deki belediyeler arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Yeni otogar projesi gecikti

Fethiye'nin otogar sorunuyla ilgili önemli bir açıklama yapan Başkan Karaca, otogarın Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini belirtti. Ancak, bu projedeki kamulaştırma çalışmaları ve yasağın uzaması nedeniyle sürecin geciktiğini ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ölüdeniz yolu İçin çalışmalar başladı

Fethiye'nin turistik bölgelerine yönelik projeler de hızla ilerliyor. Başkan Karaca, Ölüdeniz, Hisarönü ve çevresindeki yollar için çalışmaların başladığını belirtti. İlk kazmanın Perşembe günü vurulacağı bu projede, dünya standartlarında bir yol yapılması hedefleniyor.

Kent Lokantası projesi ile sosyal yardım

Başkan Karaca, Fethiye'deki dar gelirli vatandaşlar için yeni bir sosyal proje geliştirdiklerini duyurdu. Kent Lokantası adı verilen bu projeyle, emekliler ve ekonomik olarak zayıf olan halk kesimine yardımcı olacak bir lokanta açılacak. Bu proje, halkın sosyal ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.