Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, genç girişimciler tarafından kurulan Neva Organizasyon & Davet Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış, bölgedeki iş dünyası ve girişimcilik adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Başkan Karaca’dan yeni iş yeri için bereketli dilekler

Açılış töreninde konuşan Başkan Karaca, “Bugün, genç girişimci kardeşlerimizin Fethiye’mize kazandırdığı Neva Organizasyon & Davet Salonu’nun açılışını gerçekleştirdik. Açtıkları bu iş yerinin hayırlara vesile olmasını diler, kendilerine bereketli ve bol kazançlar temenni ederim” dedi. Başkan Karaca’nın dileklerinin ardından salonun açılışı yapıldı.

Genç girişimcilerin başarılı adımı

Neva Organizasyon & Davet Salonu, Fethiye'deki etkinlik ve organizasyon sektörüne yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Genç girişimciler, açtıkları bu mekanla Fethiye’deki organizasyonel ihtiyaçlara hizmet vermeyi hedefliyor.