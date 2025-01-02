Başkan Karaca, mesajında;

“Rahmet, bereket ve mağfiret aylarının müjdecisi olan mübarek Regaip Kandili’ne erişmenin

mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gece, gönüllerimizi manevi huzurla dolduran, duaların semaya

yükseldiği ve Yüce Allah’ın rahmet kapılarını bizlere sonuna kadar açtığı müstesna bir zamandır.

Regaip Kandili, sadece bireysel huzur ve mutluluğun değil, aynı zamanda toplum olarak birlik ve

beraberliğimizin pekişmesine de vesile olan özel bir gündür. Bu gece vesilesiyle geçmişimizi tefekkür

ederken, geleceğimize umutla bakmalı; kırgınlıkları, küslükleri bir kenara bırakıp sevgi, hoşgörü ve

kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz.

Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını, kalplerimizin huzurla dolmasını temenni ediyorum.

Dualarımızı sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için iyilik, barış ve sağlık dileyerek birleştirelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Regaip Kandili’mizin hayırlara vesile olmasını diliyor; ailelerinizle

birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun!”

ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selin Birlik