Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede yaşayan yabancılara hitaben yayımladığı Noel mesajında, yaklaşan tatil döneminin huzur, mutluluk ve yeni fırsatlar getirmesini diledi.

Noel ve yeni yıl mesajı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçede yaşayan yabancılar için Noel ve yeni yılın anlamına vurgu yaparak, her iki dileği de Türkçe ve İngilizce olarak paylaştı. Karaca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemiz adına, Noel'inizi, neşeli bir tatil dönemini ve refah dolu bir yeni yılı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel zaman dilimi, sevdiklerimizle geçirdiğimiz anların kıymetini bilme, hak ettiğimiz bir molayı verme ve hayatımızdaki nimetler üzerine düşünme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda, toplum olarak bir araya gelme, ihtiyaç sahiplerine destek verme ve elimizden geldiğince iyiliği yayma zamanıdır."

Yeni yıl, yeni fırsatlar ve mutluluk

Başkan Karaca, Fethiye Belediye Meclisi olarak ilçedeki yabancı dostlarının huzurlu bir Noel geçirmelerini ve 2024 yılının mutluluk, umut ve yeni fırsatlarla dolu olmasını diledi.