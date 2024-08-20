İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçenin spor kulüplerinden Yazıderespor’un Başkanı Ümit Erdoğan ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı. Görüşme sırasında ilçede sporun gelişimine ve gençlerin spora olan ilgisinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.



Başkan Kaya, Yazıderespor'a olan desteğinin devam edeceğini belirterek, "İlçemizde sporun gelişmesi, gençlerimizin sporu sevmesi ve yeni sporcuların yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Spor kulüplerimize her zaman destek olacağız" dedi.



Ziyaret sonunda Yazıderespor Başkanı Ümit Erdoğan, Başkan Kaya’ya kulübün kırmızı-beyaz renklerindeki 09 numaralı, adının yazılı olduğu formayı hediye etti. Başkan Kaya, bu jestten dolayı memnuniyetini dile getirerek, Yazıderespor’a nazik ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür etti.

Editör: Engin Keskin