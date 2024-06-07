Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, bugün Bahçeşehir Hoşdere Zihni Küçük Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nun yıl sonu mezuniyet töreni kapsamında düzenlenen kermese katıldı. Kayabaşı, törende yaptığı konuşmada özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlenen bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla ve yaptığı ziyaretlerle adından sıkça söz ettiren Başkan Kayabaşı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu'nun yıl sonu kermesine katıldı. Başkan Kayabaşı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: " Bahçeşehir Hoşdere Zihni Küçük Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu yıl sonu mezuniyet töreninde engelliler ve sağlık komisyonu başkanımız Meryem Berk ve komisyon yönetimimizin organize ettiği kermese katkı sunan yöneticilerimize, Meclis üyelerimize, Gençlik ve Kadın kolları başkan ve yönetimlerine, mahalle başkanlarımıza, partili emekçilerimize ve komşularımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca okul müdürümüze, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür eder, iyi tatiller dilerim."dedi.

Etkinlikte, CHP Başakşehir İlçe Teşkilatı'nın yanı sıra çok sayıda veli, öğretmen ve öğrenci de yer aldı. Kermeste, öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi ve satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerin, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ve sosyal aktivitelerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı belirtildi. Mezuniyet töreni ve kermes, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda, tüm katılımcılar güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.